Костомаров — об ампутациях: я горько плакал, думал, зачем таких людей оставлять жить

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров рассказал, как воспринял ампутацию ног и рук как следствие тяжелейшей пневмонии.

«Сейчас сложно вспомнить те эмоции, когда лежал на больничной кровати. Конечно, сетовал на то, что я невезучий человек. Жизнь жестоко обошлась со мной, несправедливо. В тот момент я всё валил на жизнь. Почему именно я? Зачем? Вроде работал и занимался своим любимым делом, семья, дети. И всё резко подорвалось. Ампутация одна, вторая. Я горько плакал и понимал, что это конец света. Хоть меня и утешали, что всё будет хорошо, будут протезы, но как я могу лишиться ног, рук. Хотелось уснуть. Думал, зачем таких людей оставлять жить.

Каждодневная поддержка близких вытаскивает тебя. Всё очень медленно. Сначала ждёшь, что заживут ноги, потом вертикализируешься, всё атрофировано, весишь 60 килограммов, и не понимаешь, с чего начинать. Месяца три работал, чтобы нормально сидеть. Потом мне дали тренировочные процессы, я впервые встал на ноги. Была ужасная боль, но реабилитологи были в шоке, что я смог сделать первые шаги.

Первое время хотелось просто лежать. Нет желания, апатия, думаешь: пропади всё пропадом. Но постепенно находишь в себе силы. Я сказал, что не поеду домой, пока не встану на ноги. Не хотел, чтобы дети видели меня в коляске. Мама детей подготавливала, что папа теперь робот 360. Сын спрашивает: «Пап, а можно, чтобы у тебя и голова поворачивалась на 360 градусов?». Я думаю, пока так не надо», — приводит слова Костомарова «РИА Новости Спорт».