Костомаров: я всегда ценил независимость, а сейчас управляться с ложкой самому сложно

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров рассказал, насколько протезы помогают ему чувствовать себя полноценным в быту.

«Я адаптируюсь в быту, просто привыкаю к тому, что надо чистить зубы, умываться, что-то делать на кухне самому, но присутствует достаточно много трудных вещей. У нас появился 46-летний ребёночек. Ещё раз спасибо жене, но я уже сам могу почистить зубы, высморкаться. В зале я уже немного адаптировался, но дома… Открыть дверь холодильника, управляться с ложкой — всё ещё достаточно сложно. Какой бы ни был протез – это труба. Он ещё не может полноценно заменить руки. Ты иначе чувствуешь все вещи. Надеюсь, что в скором времени протезы станут более функциональными.

Самое трудное — научиться жить с тем, что имеешь. Я всегда очень ценил независимость, привык всё делать сам. Да, в спорте мы работали командой, но я всегда думаю, что, какая бы трудная ситуация ни была, нужно терпеть, ты делаешь это ради себя, ты должен сделать своё дело и добиться своих целей. Если проиграешь, будешь жалеть всю жизнь», — приводит слова Костомарова «РИА Новости Спорт».