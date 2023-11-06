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Роман Костомаров рассказал, как недавно посетил тренировку по боксу

Роман Костомаров рассказал, как недавно посетил тренировку по боксу
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров признался, что для восстановления в числе прочих использует тренировки по боксу.

«Хочу выйти на лёд и почувствовать пусть не то катание, которое было раньше, но хотя бы всё равно почувствовать лёд. Хотя сейчас это будет сделать гораздо труднее. Но желание такое есть. Я для этого тренируюсь, для этого работаю. Ну, спортзал у меня был всегда, я даже пару дней назад на бокс сходил. Ну, без этой штуки (показывает на протез на руке. – Прим. «Чемпионата»), правда. Но всё равно хотя бы можно тренироваться и можно прогрессировать, потому что любая тренировка всё равно укрепляет ноги, укрепляет руки, укрепляет твой дух. Поэтому я всегда это делаю и делаю с удовольствием», — сказал Костомаров во время пресс-подхода в рамках марафона общества «Знание».

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