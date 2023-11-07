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Фигурист Семененко рассказал о новом сотрудничестве с Авербухом

Фигурист Семененко рассказал о новом сотрудничестве с Авербухом
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Чемпион России в мужском одиночном катании, ученик Алексея Мишина Евгений Семененко рассказал о показательном номере «Послеполуденный отдых Фавна», с которым он выступает на шоу «Союз чемпионов. Русские Сезоны» Евгения Плющенко.

«Программу ставил Илья Авербух, потом она дорабатывалась и с другими специалистами. Алексей Николаевич приглашал не только специалистов из фигурнокатательной сферы, но и из балета. Каждый внёс свой вклад. С Елизаветой Навиславской также всегда практикуем работу, сегодня на тренировке снова прорабатывали этот номер», — рассказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, в текущем сезоне фигурист одержал победу на этапе Гран-при России в Уфе.

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