«Это было суперсобытие». Журанков оценил четверной тулуп японки на Гран-при во Франции

Андрей Журанков в эфире подкаста «Ход коньком» прокомментировал выступление японской фигуристки Рён Сумиёси на Гран-при Франции в Анже. Во время исполнения произвольной программы японка прыгнула четверной тулуп.

«Событие, что увидели четверной тулуп на Гран-при во Франции, причём приличный, у Рён Сумёси. Это было суперсобытие. Единственное, если внимательно смотреть, там был чёткий недокрут. Когда я комментировал, конечно, сказал, что хочется, чтобы в пользу спортсмена отсудили. И они в пользу спортсмена не заметили ничего! Я думал: недокрут в четверть поставят», — сказал Журанков.

Японская фигуристка выиграла произвольную программу с результатом 136,04 балла и заняла третье место по сумме двух программ.