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Канадский тренер спустя 40 лет признан виновным по делу о сексуальном насилии

Канадский тренер спустя 40 лет признан виновным по делу о сексуальном насилии
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Бывший канадский тренер по фигурному катанию Ришар Готье, работавший со спортивными парами, был признан виновным по делу о сексуальном насилии и грубом непристойном поведении и осуждён на год тюремного заключения.

61-летний Готье предстал перед судом за преступления, совершённые им в 1980-х годах с участием фигуриста-подростка, которого он тренировал с 14 до 18 лет. Имя потерпевшего не называется.

Готье был признан виновным по двум из трёх пунктов обвинения. В постановлении отмечается, что Готье купался с 14-летним учеником в обнажённом виде, принимал с ним душ и спал с ним на кровати в доме обвиняемого. По третьему пункту (непристойное нападение на жертву) тренер был оправдан.

«Доказательства вне всяких разумных сомнений демонстрируют, что поведение обвиняемого причинило истцу серьёзный вред. Это сексуальные действия, сделанные обвиняемым по отношению к спортсмену, которого он тренировал и которой им восхищался.

Как указывалось в показаниях заявителя, из-за поведения обвиняемого ему был нанесён серьёзный психологический ущерб. Мало того что обвиняемый не заслуживает доверия, но и его показания ненадёжны. Они содержат вопиющие противоречия по сравнению с вопросами, заданными в ходе перекрёстного допроса», — цитирует судью Жозе Беланже СВС.

Под руководством Готье тренировались олимпийские чемпионы в парном катании Меган Дюамель/Эрик Редфорд и Жами Сале/Давид Пеллетье.

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