Дэвис и Смолкин: постараемся подойти к чемпионату Европы в своей максимальной форме

Представляющие Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин заявили, что постараются подойти к чемпионату Европы в своей максимальной форме.

«На текущий момент мы приняли участие во всех возможных для нас соревнованиях серии «челленджер» в этом сезоне. Не просто было начинать соревноваться после длительного перерыва в турнирах. Были ошибки, над которыми мы будем работать и постараемся подойти к чемпионату Европы в своей максимальной форме. Огромное спасибо нашим тренерам за работу и подготовку! Спасибо федерации и её президенту за поддержку! И спасибо нашим родителям и болельщикам за веру в нас», — написали спортсмены в своих аккаунтах в соцсетях.

Напомним, Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии перед началом сезона‑2023/2024.