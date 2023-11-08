Вячеслав Фетисов рассказал о последней воле Олега Протопопова

Друг семьи легендарных фигуристов Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сообщил, что Олег Протопопов завещал похоронить себя вместе с женой Людмилой Белоусовой в Санкт-Петербурге.

«Я ищу контакты на данный момент. Последние пару лет у меня не получалось общаться. Насколько мне известно, Людмилу кремировали и Олег Алексеевич держал её у себя в доме. И я точно знаю, что в завещании было указано, чтобы их кремировали и похоронили в Санкт‑Петербурге.

Стараюсь понять, что происходит. Пока не получается. Возможно, получится через наше посольство в Швейцарии. Ищу, каким образом на это всё можно повлиять. Как только и если получится, то окажу содействие по похоронам в Санкт‑Петербурге, конечно. Сейчас пока не понимаю, где, что и как искать. Особенно в этой ситуации, международная обстановка всё усложняет», — сказал Фетисов «Матч ТВ».

Советский фигурист Олег Протопопов умер 31 октября 2023 года на 92-м году жизни. Его супруга Людмила Белоусова ушла из жизни в сентябре 2017 года в возрасте 81 года.