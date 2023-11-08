Анна Щербакова выступит с показательным номером на третьем этапе «Битвы школ»

11 ноября на малой арене спортивного комплекса ЦСКА состоится третий этап Кубка московского спорта по фигурному катанию сезона-2023/2024 — командных юношеских соревнований среди спортсменов от 6 до 12 лет, организованных Департаментом спорта города Москвы в рамках празднования столетия московского спорта. Хедлайнером этапа станет чемпионка мира и олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

«Выступление на «Битве школ» для нас уже стало традицией, которую я особенно ценю. Очень рада, что мой опыт вдохновляет некоторых участников на занятия фигурным катанием, поэтому я всегда интересуюсь результатами, которые показывают ребята, и искренне радуюсь их успехам. Я помню свой детский восторг от выступлений Юлии Липницкой, поэтому не понаслышке знаю, как прокаты состоявшихся атлетов заряжают молодых спортсменов», — цитирует Анну Щербакову пресс-служба Москомспорта.

В рамках третьего этапа зрителей ждут соревнования семи школ фигурного катания в I и II юношеском разряде, а также в I и II спортивном разряде. На лёд выйдут воспитанники академии «Ангелы Плющенко», а также школ «Армия фигурного катания», «Алмазный лёд», «Арена Плей», «Будущее», «Будь первым» и «Снежные барсы».