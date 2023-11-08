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Источник: Софья Акатьева выступит на этапах Гран-при России в Самаре и в Москве

Источник: Софья Акатьева выступит на этапах Гран-при России в Самаре и в Москве
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Чемпионка России в женском одиночном катании Софья Акатьева планирует выступить на двух заключительных этапах Гран-при России в Самаре и в Москве, сообщает «РИА Новости Спорт».

16-летняя фигуристка должна была выступить на этапах Гран-при России в Омске и в Красноярске, однако пропустила соревнования из-за последствий полученного летом стрессового перелома стопы.

На данный момент Акатьева восстановилась, приступила к набору формы и готовится выступить на заключительных этапах Гран-при России в Самаре (17-19 ноября) и в Москве (24-26 ноября).

Из-за проблем с ногой ученица Этери Тутберидзе пропустила значительную часть предсезонной подготовки. Акатьева – одна из немногих фигуристок, которые владеют тройным акселем, а также несколькими видами четверных прыжков.

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