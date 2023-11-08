ISU выразил соболезнования в связи со смертью Олега Протопопова

Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Олега Протопопова, скончавшегося 31 октября в Швейцарии в возрасте 91 года.

В некрологе на сайте ISU рассказывается о том, как Протопопов пришёл в фигурное катание, как познакомился со своей будущей супругой и партнёршей Людмилой Белоусовой. Вместе Белоусова и Протопопов завоевали две золотые олимпийские медали в 1964 и 1968 годах, четыре титула чемпиона мира и четырежды были чемпионами Европы, став легендами этого вида спорта. В последний раз Белоусова и Протопопов выступали вместе в 2015 году в США, когда им было 79 лет и 83 года соответственно.

«Белоусова и Протопопов пробились на международную арену в 1962 году, завоевав серебряную медаль на чемпионате мира по фигурному катанию. Под руководством Игоря Москвина они выиграли восемь медалей чемпионатов мира подряд. Вместе со своим тренером и хореографами, одним из которых была мать Протопопова, пара привнесла новый художественный стиль в парное катание и внесла значительный вклад в развитие этой дисциплины. Им приписывают создание тодеса, который до сегодняшнего дня является обязательным элементом в парном катании.

Людмила Белоусова скончалась в возрасте 81 года в 2017 году после борьбы с болезнью. Олег Протопопов последовал за ней шесть лет спустя. По словам его друзей, он мирно скончался во сне.

ISU отдает дань уважения Олегу Протопопову и будет вспоминать его с большой любовью», — говорится в некрологе на сайте ISU.