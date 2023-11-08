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Алина Загитова: если я не записываю кружочки, это не значит, что я не учусь

Алина Загитова: если я не записываю кружочки, это не значит, что я не учусь
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова показала видео из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), где учится на факультете журналистики.

«Всем привет. Кружочек для тех, кто очень переживает за моё обучение. Не переживайте, всё хорошо. Я учусь, всё прекрасно.

Сейчас у нас промежуточная аттестация. И если я не записываю кружочки, это не значит, что я не учусь.
Всем хорошего вечера. Учение – свет», – говорит Загитова в ролике.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.

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