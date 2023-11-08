Блинникова и Карпов выиграли короткую программу на юниорском Гран-при России в Казани

На четвёртом этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию, которая проходит в Казани, спортивные пары выступили с короткой программой. Лучший результат показали Алиса Блинникова и Алексей Карпов, получившие за свой прокат 65,22 балла. Вторыми перед произвольной программой идут Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик (63,82). На третьей позиции располагаются Варвара Медведева и Павел Астахов (59,75).

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Четвёртый этап. Казань

Спортивные пары. Короткая программа

1. Алиса Блинникова/Алексей Карпов (Санкт-Петербург) – 65,22

2. Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик (Москва) – 63,82

3. Варвара Медведева/Павел Астахов (Москва) – 59,75

4. Влада Селиванова/Виктор Потапов (Пермский край) – 56,69

5. Валерия Ходыкина/Алексей Белкин (Москва) – 56,52

6. Вероника Меренкова/Даниль Галимов (Краснодарский край) – 56,30

Трансляции Гран-при России доступны в Okko.