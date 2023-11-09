Трусова и ещё 6 фигуристок вошли в топ-30 персональных брендов Forbes среди спортсменов

Российский Forbes опубликовал рейтинг 30 самых ценных персональных брендов отечественных спортсменов в 2023 году. Возглавил его третья ракетка мира Даниил Медведев. Второе место заняла серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова, третье – выступающий в НХЛ форвард Александр Овечкин.

Всего в рейтинг вошли семь фигуристок, пять из них в топ-10. Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева стала пятой, обладательницы личных олимпийских золотых наград Алина Загитова и Анна Щербакова – седьмой и восьмой соответственно, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева – 10-й. Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева заняла 15-е место, а перешедшая в парное катание Алёна Косторная – 19-е.

Также в топ-10 рейтинга вошли футболист Артём Дзюба (4), теннисист Андрей Рублёв (6) и боец ММА Ислам Махачев (9).