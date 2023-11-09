Камила Валиева будет повторно заслушана арбитрами CAS 9 ноября

Олимпийская чемпионка 2022 года в команде российская фигуристка Камила Валиева будет повторно заслушана арбитрами Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

Слушания в CAS должны были завершиться в сентябре, но в итоге были перенесены на 9-10 ноября для рассмотрения новых доказательств. В сентябре Валиева уже выступала перед арбитрами CAS.

«Камила будет повторно заслушана арбитрами CAS, это произойдёт сегодня, после чего она поедет на турнир в Казань», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

Валиева примет участие в четвёртом этапе Гран-при России в Казани, который пройдёт 11-12 ноября. Для Камилы это будет первый старт в сезоне.

Напомним, о положительном результате допинг-теста Валиевой, сданного в декабре 2021 года на чемпионате России, стало известно только после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Из-за того, что Камила помогла сборной России выиграть золотые медали, награждение было отложено до окончания расследования.