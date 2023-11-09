Александра Трусова: папа мне всегда давал призовые — накопила себе на iPhone

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова не смогла назвать первые соревнования, которые она выиграла.

«Помню ли первый старт, который выиграла? Нет, в детстве очень много было соревнований, мама просто искала любые, которые есть, мы на них заявлялись и ехали в разные города из Рязани — неважно, как далеко это было. Мы садились на машину и ехали. Я знаю, что после четвёртого места были соревнования в Рязани, когда у меня уже была своя программа, и я была третья. Это я помню, а остальные места — нет.

Как праздновала призовые места? Папа мне всегда давал призовые, как это сейчас называется: за первое одну сумму, за второе и за третье — другую. С самого маленького возраста. Я так накопила себе на первый iPhone — он был четвёртый», — сказала Трусова в «Прокат show» на Окко.