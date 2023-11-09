Александра Трусова: не умею катать лёгкий контент, когда уже делала более сложный

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, как ещё до выступления по юниорам прошёл её первый международный старт.

«Первый международный старт до юниоров? Это был Таллин, я выступала по новисам. На тот момент я уже нестабильно, но прыгала 3-3. А когда я туда приехала, нам сказали, что по новисам нельзя прыгать 3-3, и мы прыгали 3-2. Мне это всё убрали. По короткой я вообще далеко была, а в произвольной откатала нечисто, но получше, и была вторая.

Сложнее катать упрощённый контент? Да, я не умею катать лёгкий, когда уже делала более сложный», — сказала Трусова в «Прокат show» на Окко.

Выступая по юниорам, Трусова стала двукратной чемпионкой мира (2018, 2019), победительницей (2017) и серебряным призёром (2018) финалов юниорского Гран-при.