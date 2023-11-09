Александра Трусова: очень хотела прыгнуть четверной лутц первой

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова вспомнила, как первой в истории среди женщин исполнила на официальных стартах четверной лутц.

Произошло это на этапе юниорского Гран-При в Ереване 12 октября 2018 года.

«Как исполнила первый четверной лутц на международных соревнованиях? В очередной раз я очень сильно болела месяц до этого этапа Гран-при. На тот момент я почти ничего не ела, по-моему, была на два кг меньше, чем мой вес, в котором я нормально прыгаю, а для того возраста это было очень много. Я почти не катала программ, потому что физически не могла. За месяц у меня был один прокат короткой и один прокат произвольной. Мне много говорили: может, с одним поедешь четверным, может с двумя — как хочешь, с тулупом, с лутцем. А я не знала, потому что сил ни на что не было. Предлагали и без. Я выбрала лутц, потому что очень хотела его прыгнуть первой и мне нужно было это сделать. Поехала только с лутцем и, слава богу, получилось, как я хотела», — сказала Трусова в «Прокат show» на Окко.