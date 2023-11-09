«Борьба за музыку точно проходит». Шанаева и Дрозд — о тренировках в группе Жулина

Танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Павел Дрозд в «Прокат show» на Окко рассказал о том, как проходят тренировки в группе Александра Жулина.

Елизавета: Борьба за музыку точно проходит (улыбается). Мы даже задумываемся над тем, чтобы повесить табличку, где можно маркером писать и сразу стирать, кто что катает. Мы не ругаемся, у нас очень дружная группа.

Павел: Иногда бывает, что все в рабочем процессе, подъезжаешь, «мы после вас», «а кто последний?», и ты забываешь, потому что весь в своей тренировке. На самом деле, это один из самых часто задаваемых вопросов, это логично. У нас достаточно удобный график, выстроен механизм в самой команде, поэтому каких-то проблем мы не испытываем, в том числе и за внимание тренера. Всех хватает, для музыки повесим табличку. Абсолютно дружная, комфортная атмосфера, опять-таки, она обусловлена тем, что каждая пара знает свои цели, знает свой фронт работ.

В группе Жулина также тренируются Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Александра Степанова и Иван Букин.