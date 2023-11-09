Шанаева и Дрозд объяснили, почему не принесли извинения Морозов сразу, как травмировали её

Фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, выступающие в танцах на льду, в «Прокат show» на Окко рассказали, как принесли извинения Аннабель Морозов, которой случайно порезали ногу на разминке перед ритм-танцем на этапе Гран-при России в Красноярске.

Также фигуристы пояснили, почему сразу не попросили прощения у соперников.

Павел: Мы встречались уже в самом отеле. Изначально ты даже не понимаешь, что произошло, как мы все уже говорили про адреналин, про перестроения, лампочки и прочее… И когда уже видишь, что врачи пошли, лезть… Игорь (Ерёменко. – партнёр Морозов. – Прим. «Чемпионата») её вынес со льда. В танцах разминки пять минут, ты стараешься не убиться на этой разминке, к сожалению, происходит такое, что травмы нельзя исключать. Лезть перед врачами – это будет попахивать дешёвым спектаклем, им в любом случае не до нас. Аннабель молодец, что вышла и они откатали ритм-танец, с произвольного, к сожалению, всё-таки снялись. Как цивилизованные люди мы поговорили в отеле, поинтересовались здоровьем. Насколько глубокий порез, что конкретно произошло – мы всех тонкостей не знали.

Елизавета: Потому что в моменте мне показалось, что так легонечко это было. Там даже видно, что меня не покачнуло ни разу. Я обернулась – что-то произошло, ладно, поехали дальше, у нас времени мало, времени мало… Плюс ещё другие пары, которые ехали по нашему предполагаемому рисунку, мы за ними следили. Оказывается, он её вынес на руках, появились врачи, думаю: «Ладно, нужно в раздевалку», мы третьими или четвёртыми катали. Взяла бутылку, ушла в раздевалку, посидела, выступили замечательно, самим безумно понравилось, готовились на произволку. Вышли к журналистам, стали давать интервью…

До микст-зоны нам казалось, что там ничего серьёзного, это всё было так в моменте… Я ещё люблю на разминке на трибуны посмотреть, кто сидит, какие люди.

Павел: Возвращаясь к этому моменту, видно было, что Аннабель колено содрала, и думаешь – возможно, поцарапали, но не знаешь всей серьёзности. До того как у нас не начали расспрашивать по поводу всего этого, мы поняли, что там, оказывается, действительно порез.

От себя мы ещё раз хотим пожелать здоровья, надеемся, что с Аннабель всё уже лучше.