Энберт: у Левито многие ошибки не заметили, а у Губановой всё очень досконально изучили

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, призёр чемпионатов мира и Европы Александр Энберт высказался о результатах Гран-при Франции в женском одиночном катании.

Победу одержала американская фигуристка Изабо Левито, а представляющая Грузию чемпионка Европы Анастасия Губанова стала только шестой.

«По баллам в короткой у меня очень много вопросов. Такое чувство, что у Изабо Левито многие ошибки не заметили, а у Насти Губановой все очень досконально изучили. Хочется видеть у Насти больше баллов, помимо того, что она классно катается, она всё-таки чемпионка Европы. Мы привыкли, что это несёт какой-то статус, но у одних он почему-то срабатывает, а у других нет. Давайте уж тогда он у всех будет срабатывать.

В произвольной, конечно, Настя дала право судьям присмотреться к оценкам, немножко наошибалась и даже по настроению ей будто чуть-чуть не хватило», — сказал Энберт в «Прокат show» на Окко.