Костомаров стал обладателем награды «Главный герой. Выбор редакции» на престижной премии

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров вместе с женой Оксаной Домниной посетил церемонию вручения премии журнала ОК! «Больше, чем звёзды».

Прославленный фигурист получил награду «Главный герой. Выбор редакции».

Фото: www.okmagazine.ru

Напомним, у Романа из-за последствий тяжёлой пневмонии развился некроз периферических сосудов, из-за чего он лишился стоп и кистей рук. Роман провёл в больнице около полугода, длительное время находился в состоянии медикаментозной комы. Получив протезы для ног, спортсмен выписался и проходит реабилитацию. Костомаров даже принимает участие в ледовом шоу, но пока выходит на лёд в кроссовках.