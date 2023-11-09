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Костомаров стал обладателем награды «Главный герой. Выбор редакции» на престижной премии

Костомаров стал обладателем награды «Главный герой. Выбор редакции» на престижной премии
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров вместе с женой Оксаной Домниной посетил церемонию вручения премии журнала ОК! «Больше, чем звёзды».

Прославленный фигурист получил награду «Главный герой. Выбор редакции».

Фото: www.okmagazine.ru

Напомним, у Романа из-за последствий тяжёлой пневмонии развился некроз периферических сосудов, из-за чего он лишился стоп и кистей рук. Роман провёл в больнице около полугода, длительное время находился в состоянии медикаментозной комы. Получив протезы для ног, спортсмен выписался и проходит реабилитацию. Костомаров даже принимает участие в ледовом шоу, но пока выходит на лёд в кроссовках.

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