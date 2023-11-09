Российская сторона отозвала иск на решение ISU об отстранении от международных стартов

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что они вместе с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) отозвали свою апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отстранении спортсменов от международных соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Мы отозвали иск и сосредоточимся на развитии спорта внутри страны», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Напомним, от российской стороны апелляцию подали Федерация фигурного катания на коньках России, Союз конькобежцев России, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира шорт-трекист Семён Елистратов, бронзовый призёр Олимпиады-2022 конькобежка Анжелика Голикова и серебряные призёры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов.