Камила Валиева рассказала, что в детстве могла перейти в танцы на льду

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что в детстве не раз задумывалась о том, чтобы перейти из женского одиночного катания в танцы на льду.

«Представляла ли я себя в танцах? В танцах — да, в парах — нет. Мне импонируют танцы, поэтому я за них. Когда встал вопрос лет в девять ещё, когда что-то не получалось, я сама говорила: «Можно тогда в танцы пойти». Мне нравились коньки, мне нравилось фигурное катание, но в какой-то момент я думала, что у меня ничего не получается и зачем мне тогда мучить одиночное катание», — сказала Валиева в интервью Первому каналу.

Напомним, сегодня, 10 ноября, в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне должны завершиться слушания по делу Валиевой. О положительном результате допинг-теста фигуристки, сданного 25 декабря 2021 года на чемпионате России, стало известно после того, как Камила помогла сборной России выиграть олимпийский командный турнир в Пекине. Награждение было отложено до окончания расследования.