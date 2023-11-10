Валиева: соперничество во всем — это какая-то грань, которую не хотелось бы переступать

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева высказалась о соперничестве и назвала первый турнир по фигурному катанию, который она смотрела и болела за потенциальных соперниц.

«Первый турнир, который посмотрела — Олимпийские игры в 2014 году. Мы с мамой очень болели в командных соревнованиях. Мы смотрели Юлию Липницкую и, конечно же, Аделину Сотникову. Так же плюс-минус было и в 2018 году, когда соревнования были в 6-7 утра, у нас как раз были тренировки в это время, первые 15 минут тренировки все сидели около телевизоров и болели за наших девочек, за пары.

Соперничество во всём — это уже какая-то грань, которую не хотелось бы переступать. Да, это соперник на льду, но всё остальное время это человек. Ты уважаешь его, уважаешь его границы, поэтому болеть за человека и желать ему лучшего — это самое прекрасное, что можно делать», — сказала Валиева в интервью Первому каналу.