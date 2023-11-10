Камила Валиева — о соцсетях: я за подписчиками не гналась, просто каталась

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева высказалась о росте числа подписчиков в её соцсетях.

«Я за подписчиками не гналась, я просто каталась — оно как-то само. Правда, в какой-то момент резкий буст — за 10 дней плюс миллион человек — это я заметила, конечно. Но это не так важно. Не было никогда такой цели у меня. Да, мне нравится выкладывать фотографии, снимать природу, мне нравится что-то показывать. Я не замечаю за собой, что я прям постоянно сижу в соцсетях и меня нет в реальной жизни. Общаюсь я больше в реальной жизни», — сказала Валиева в интервью Первому каналу.

Напомним, сегодня, 10 ноября, в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне должны завершиться слушания по делу Валиевой. О положительном результате допинг-теста фигуристки, сданного 25 декабря 2021 года на чемпионате России, стало известно после того, как Камила помогла сборной России выиграть олимпийский командный турнир в Пекине. Награждение было отложено до окончания расследования.