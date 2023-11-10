Идеальный прокат короткой программы Сёмы Уно на этапе Гран-при ISU в Китае. Видео

Японский фигурист Сёма Уно за явным преимуществом выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU в Чунцине (Китай). Уно исполнил четверной флип, каскад из четверного и тройного тулупов и тройной аксель, получив за свой прокат 105,25 балла. Ближайшего преследователя, француза Адама Сяо Хим Фа японец опередил более чем на 14 баллов. Замыкает тройку Михаил Шайдоров из Казахстана.

Трансляции Гран-при ISU доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Чунцин, Китай

Мужчины. Короткая программа

1. Сёма Уно (Япония) — 105,25.

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 91,21.

3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 89,94.

4. Цзинь Боян (Китай) — 87,44.

5. Габриэле Франджипани (Италия) — 85,19.

6. Кадзуки Томоно (Япония) — 80,50.