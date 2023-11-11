Анна Щербакова выступила на этапе «Битвы школ», исполнив тройной флип и двойной аксель

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, неоднократная чемпионка России Анна Щербакова выступила с показательным номером на третьем этапе Кубка московского спорта по фигурному катанию сезона-2023/2024 — командных юношеских соревнований среди спортсменов от 6 до 12 лет. Турнир проходит на малой арене спортивного комплекса ЦСКА.

Номер Щербаковой поставлен по мотивам фильма «Семнадцать мгновений весны». В рамках проката Анна исполнила тройной флип и двойной аксель.

После победы на Олимпийских играх Щербакова не выступала на соревнованиях. Перед сезоном-2022/2023 Анна сделала операцию на колене, после которой долго восстанавливалась. Минувшим летом она вернулась к тренировкам, но о желании выйти на старт пока не сообщала.