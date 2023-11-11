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Видео: победное выступление сына Плющенко и Рудковской на «Битве школ»

Сын продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр, известный как Гном Гномыч, выступил на третьем этапе Кубка московского спорта по фигурному катанию сезона-2023/2024 — командных юношеских соревнованиях «Битва школ».

Выступив с произвольной программой по второму спортивному разряду, Плющенко-младший набрал 72,10 балла, что позволило ему одержать победу в этой категории. С видео юного фигуриста можно ознакомиться в телеграм-канале «Ход коньком / Фигурное катание».

В рамках третьего этапа «Битвы школ» на льду малой арены спортивного комплекса ЦСКА соревнуются представители академии «Ангелы Плющенко», а также школ «Армия фигурного катания», «Алмазный лёд», «Арена Плей», «Будущее», «Будь первым» и «Снежные барсы».