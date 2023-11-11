Александр Плющенко: мне нравится тренироваться под руководством папы

Александр Плющенко, ставший победителем третьего этапа турнира «Битва школ» во втором спортивном разряде, ответил, рассматривает ли он вариант перехода к другому тренеру в ходе своей спортивной карьеры.

«Мне нравится тренироваться под руководством папы. У нас лучшая академия с лучшими условиями. Нет таких условий нигде! Есть хорошие академии, я ничего не говорю, но у нас лучшая!» — передаёт слова Плющенко-младшего корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Отец фигуриста, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко также ответил на вопрос о возможной смене тренера для сына. «Жизнь покажет. Если куда-то и идти, то только к Алексею Николаевичу Мишину. Не вижу других тренеров», — отметил Плющенко.