Плющенко — о клубных соревнованиях: это правильный путь

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о турнире «Битва школ», предположив, что подобные соревнования могли бы проходить и на взрослом уровне.

«Пять лет назад мы встречались с Антоном Викторовичем Абдурахмановым, я предлагал сделать клубные соревнования. Они появились, они состоялись. Кто-то прислушивается, идёт и делает такие вещи. Мне кажется, это здорово. Я бы уже сделал такие турниры и по взрослым, это круто было бы. Думаю, что мы к этому тоже придём.

В силу того, что у нас сейчас соревнований достаточно мало, мы не выезжаем на международные старты, внутри страны надо это делать и развивать. Без разницы, когда мы поедем на международные старты, надо развивать, именно чтоб клубы соревновались. Сейчас много есть и государственных школ, и частных, они развиваются, и много хороших классных спортсменов, новых тренеров. Это здорово, это правильный путь», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.