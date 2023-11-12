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Гран-при России, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть

Гран-при России, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть
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Сегодня, 12 ноября, продолжаются соревнования мужчин в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России – 2023/2024 в Казани. Спортсмены выйдут на лёд для исполнения произвольных программ. Старт соревнований намечен на 13:00 мск.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 4, Казань
Мужчины. Произвольная программа
12 ноября 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось

После короткой программы лидирует фигурист Евгений Семененко, на втором месте Владислав Дикиджи, замыкает тройку промежуточных лидеров Макар Игнатов. Все три лидера короткой программы представляют Санкт-Петербург.

Серия Гран-при России по фигурному катанию состоит из шести этапов, проходящих в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре, Москве. Вместо Суперфинала серии в этом сезоне состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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