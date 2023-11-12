Фигурист Владислав Дикиджи выиграл Гран-при России в Казани, Семененко — второй
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Фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на четвёртом этапе Гран-при России в Казани в мужском одиночном катании, набрав 287,40 балла. На втором месте Евгений Семененко (266,24), лидировавший после короткой программы казанского этапа Гран-при. Бронзовым призёром этапа стал фигурист Глеб Лутфуллин с результатом 257,63 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 4, Казань
Мужчины. Произвольная программа
12 ноября 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
287.40
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
266.24
3
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
257.63
Фигурное катание. Гран-при России, четвёртый этап. Мужчины. Итоговое положение
1. Владислав Дикиджи — 287,40 балла.
2. Евгений Семененко – 266,24.
3. Глеб Лутфуллин – 257,63.
4. Макар Игнатов — 246,15.
5. Фёдор Зонов – 240,92.
6. Даниил Самсонов – 226,62.
7. Андрей Мухортов – 225,67.
8. Григорий Фёдоров – 223,32.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
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