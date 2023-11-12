Фигурист Владислав Дикиджи выиграл Гран-при России в Казани, Семененко — второй

Фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на четвёртом этапе Гран-при России в Казани в мужском одиночном катании, набрав 287,40 балла. На втором месте Евгений Семененко (266,24), лидировавший после короткой программы казанского этапа Гран-при. Бронзовым призёром этапа стал фигурист Глеб Лутфуллин с результатом 257,63 балла.

Фигурное катание. Гран-при России, четвёртый этап. Мужчины. Итоговое положение

1. Владислав Дикиджи — 287,40 балла.

2. Евгений Семененко – 266,24.

3. Глеб Лутфуллин – 257,63.

4. Макар Игнатов — 246,15.

5. Фёдор Зонов – 240,92.

6. Даниил Самсонов – 226,62.

7. Андрей Мухортов – 225,67.

8. Григорий Фёдоров – 223,32.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.