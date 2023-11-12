Навка: российским спортсменам нужно стремиться на Олимпиаду, но не предавать свою родину

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка ответила, следует ли российским спортсменам ехать на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция), несмотря на жёсткие условия допуска от МОК.

«Я всё ещё считаю, что спортсменам, которые имеют хоть малейшую возможность, нужно ехать на Олимпийские игры. Даже с учётом тех условий, которые предоставляют отсутствие национальной символики. Конечно, нужно стремиться на Олимпиаду, но не переходя черту. Не предавать свою родину. Если будут выдвигаться условия, которые будут подразумевать публичный или письменный отказ от страны, то на такое нужно реагировать соответствующе. Но если есть хоть малейшая возможность защитить свою честь спортсмена и честь России, то нужно это делать. Любой наш спортсмен, который победит на Олимпиаде, будет нашим флагом, гимном и символом страны», — приводит слова Навки Sport24.