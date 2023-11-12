Гербольдт объяснила, с чем может быть связано четвёртое место Валиевой в Казани

Тренер Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, объяснила, с чем может быть связано четвёртое место российской фигуристки, олимпийской чемпионки в команде Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани.

«Сложно сказать, что сказывается на результате Камилы. Думаю, сказываются многие факторы: давление и взросление, от которого никто не смог уйти. В последнее время у неё непростые сезоны. Тем не менее она старается и продолжает бороться. Она по-прежнему выступает. Считаю, что это как минимум достойно уважения. Камилу нужно поддержать в данной ситуации — это будет правильно», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, золото выиграла Софья Муравьёва с результатом 228,81 балла.