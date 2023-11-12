Горбачёва: безумно рада, что в этом году получилось выиграть две медали. Я счастлива!

Российская фигуристка Алина Горбачёва поделилась мнением о своём выступлении на четвёртом этапе Гран-при России по фигурному катанию, проходившем в Казани. На турнире спортсменка стала второй, уступив только Софье Муравьёвой.

«Конечно, я безумно рада, что в этом году получилось выиграть две медали, ещё и обе серебряные. В прошлом году такого не было. Я счастлива!

Конечно, было много недочётов, что на первом этапе, что на втором. На этом этапе произвольная удалась лучше, но есть куда стремиться, очень много над чем работать, много косячков, так скажем. Рада, что заняла второе место, рада, что лучше справилась с головой, чем на первом этапе.

Помогают ли крики тренеров во время проката? Я слышала, что Софья Анатольевна мне что-то говорила, мне всегда это помогает, подбадривает, чувствуется энергия от тренеров. Они придают силы ехать дальше, не сдаваться, делать всё хорошо. Мне это помогает, больше, наверное, морально», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее на этапе Гран-при России в Омске Алина Горбачёва также выиграла серебряную медаль.

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