Одна из судей поставила Валиевой выше 9 за компоненты на Гран-при, несмотря на падения

Российская фигуристка Камила Валиева, олимпийская чемпионка 2022 года, получила от одной из судей выше девяти баллов за компоненты после произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани, несмотря на два падения.

Арбитр Марина Сучкова поставила спортсменке 9,50 балла за композицию и по 9,25 балла за представление и мастерство катания, остальные шесть судей выставили за эти компоненты оценки ниже девятки.

Напомним, по ходу программы Валиева дважды упала: с четверного тулупа и на дорожке шагов, — согласно правилам, при двух или более ошибках, если они минимально влияют на целостность программы, максимальная оценка может составлять 8,75 балла.

По итогам этапа Гран-при России в Казани Камила Валиева заняла четвёртое место, впервые с Олимпиады 2022 года не попав в тройку лидеров.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.