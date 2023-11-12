В ФФККР отреагировали на заявление команды Валиевой о протесте на судейство

Протеста на судейство на этапе Гран-при России в Казани от олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой на данный момент нет.

«Протест подаётся в письменном виде, на данный момент никакого протеста нет», — приводит слова ФФККР «РИА Новости Спорт».

Ранее появилась информация, что сторона Валиевой собирается подать протест на судейство в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани. В воскресенье Валиева прокатала произвольную программу на этапе с ошибками, получив два штрафа — за падение с четверного тулупа и ошибку на хореодорожке. Кроме того, судьи обнулили фигуристке одну из двух секвенций, так как правилами запрещено делать более одного подобного элемента в произвольной программе.

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