Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

В ФФККР отреагировали на заявление команды Валиевой о протесте на судейство

В ФФККР отреагировали на заявление команды Валиевой о протесте на судейство
Аудио-версия:
Комментарии

Протеста на судейство на этапе Гран-при России в Казани от олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой на данный момент нет.

«Протест подаётся в письменном виде, на данный момент никакого протеста нет», — приводит слова ФФККР «РИА Новости Спорт».

Ранее появилась информация, что сторона Валиевой собирается подать протест на судейство в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани. В воскресенье Валиева прокатала произвольную программу на этапе с ошибками, получив два штрафа — за падение с четверного тулупа и ошибку на хореодорожке. Кроме того, судьи обнулили фигуристке одну из двух секвенций, так как правилами запрещено делать более одного подобного элемента в произвольной программе.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android