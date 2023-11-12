«Это медаль — одна из самых тяжёлых». Чикмарёва и Янченков — о серебре на ГП Казани

Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков прокомментировали свой результат на этапе Гран-при в Казани.

«Это медаль — одна из самых тяжёлых, потому что подготовка шла очень тяжело — усердно тренировались, наверное, последние недели две с половиной, может, три. У Моти была травма, потом у меня была травма», — приводит слова Чикмарёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Да, подготовка была одна из самых тяжёлых за всю нашу карьеру, переживали самое плохое время в наших карьерах. Но мы справились, я горжусь нами! Было очень тяжело, правда, но мы молодцы», — добавил Янченков.

«Что помогало справляться в эти тяжёлые моменты? Близкие. Мы друг друга поддерживали, болельщики нас поддерживали. Поддержка от родственников не даёт тебе закопать себя под землю, ты борешься с трудностями и справляешься. Главное — не сдаваться. Рано или поздно всё получится», — сказала пара в интервью Матросовой.

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