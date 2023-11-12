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Энберт: суд отвлекает Валиеву от тренировочного процесса, она тратит эмоциональные силы

Энберт: суд отвлекает Валиеву от тренировочного процесса, она тратит эмоциональные силы
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Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, призёр чемпионатов мира и Европы Александр Энберт высказался о выступлении Камилы Валиевой на Гран-при в Казани.

«Я рад, что Камила выступает на Гран‑при России. На неё всегда приятно смотреть. Сегодня был не лучший прокат Камилы. Она будет набирать форму по ходу сезона. Что касается суда, то это отвлекает её от тренировочного процесса, приходится тратить эмоциональные силы. Насколько сильно процесс повлиял на её выступление, я судить не могу. Возможно, за полтора года она научилась от этого абстрагироваться», — сказал Энберт в интервью «Матч ТВ».

Напомним, по итогу двух программ Валиева стала четвёртой на Гран‑при в Казани. 10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил об окончании слушания по делу Валиевой. Решение будет вынесено в конце января 2024 года.

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