ФФККР поддержала Валиеву, занявшую четвёртое место на этапе Гран-при в Казани

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) поддержала российскую фигуристку, олимпийскую чемпионку 2022 года Камилу Валиеву, занявшую четвёртое место на этапе Гран-при России в Казани.

На турнире спортсменка лидировала после короткой программы, но дважды упала во время произвольной, вследствие чего не смогла попасть в тройку сильнейших на своём первом старте в сезоне.

«Олимпийская чемпионка командных соревнований Камила Валиева завершила свой первый в сезоне турнир на четвёртом месте.

Стартовать в первый раз спустя почти два месяца после показа новых программ на сентябрьских контрольных прокатах для любого непросто. Понятно, что Камила на данный момент не в оптимальной форме, не все ультра-си ещё восстановлены, прокат произвольной программы не был идеальным.

Но программа совершенствуется. Даже тот факт, что Камила вышла на лёд в новом костюме, говорит о внимании к деталям, что всегда отличало штаб Этери Тутберидзе.

Очевидно и другое, что уникальность и талант Валиевой никуда не делись. Новые программы Камилы – очередная удача всей тренерской команды, поскольку раскрывают новые грани фигуристки – глубину катания, завораживающую выразительность.

И то, что спортсменка высочайшего уровня, с такими способностями, продолжает, остаётся в спорте – достойно огромного уважения за её решимость, стойкость и силу характера», — говорится в публикации ФФККР по итогам соревнований в Казани.