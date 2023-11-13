Тарасова — об ошибке Валиевой: не считаю, что это падение, даже в голову такое не пришло

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Камилы Валиевой в произвольной программе на Гран-при России в Казани. По словам специалиста, судьи не должны были засчитывать скольжение на льду как падение.

«У неё было скольжение, которое судьи посчитали как падение. Уже было всё сказано об этом, хотя я не посчитала, что это падение, мне даже в голову такое не пришло. Если падение, то это должен быть большой съём баллов», — цитирует Тарасову ТАСС.

Напомним, Камила Валиева не попала в тройку на Гран-при Казани, заняв четвёртое место. Во время проката произвольной программы фигуристка получила два штрафа — за падение с четверного тулупа и ошибку на хореодорожке. Также судьи обнулили фигуристке одну из двух секвенций, так как правилами разрешено делать только один подобный элемент в произвольной программе.