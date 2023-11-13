Объявлен предварительный список участников 5-го этапа Гран-при России

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Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников пятого этапа Гран-при России сезона-2023/2024, который пройдёт с 17 по 20 ноября в Самаре.

Предварительный список участников

Мужчины, одиночное катание

1. Пётр Гуменник.

2. Артур Даниелян.

3. Владислав Дикиджи.

4. Арсений Димитриев.

5. Алексей Ерохов.

6. Александр Мельников.

7. Андрей Мозалёв.

8. Даниил Постарнаков.

9. Роман Савосин.

10. Александр Самарин.

11. Степан Тартыгин.

12. Михаил Терновский.

Женщины, одиночное катание

1. Софья Акатьева.

2. Ксения Гущина.

3. Олеся Козлова.

4. Вероника Малышева.

5. Дарья Садкова.

6. Полина Свириденко.

7. Ксения Синицына.

8. Виктория Федянина.

9. Людмила Фурсова.

10. Майя Хромых.

11. Елена Черникова.

Танцевальные дуэты

1. Ульяна Ермакова/Артём Крылов.

2. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов.

3. Ксения Краусова/Даниил Корочкин.

4. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.

5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

6. Дарья Савкина/Александр Вахнов.

7. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв.

8. Ирина Хавронина/Девид Нарижный.

9. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

10. Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию-2023/2024 доступны в Okko.