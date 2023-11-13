Вайцеховская: Валиева перестала быть неприкасаемой, и её опустили на землю

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась об оценках судей за выступление фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на Гран-при России в Казани. Спортсменка получила два штрафа в произвольной программе и заняла четвёртое место на этом этапе соревнований.

«По ситуации с Камилой удивительно вот что: арбитры в Казани вполне могли «не заметить» потерю равновесия в слайдинге и, соответственно, не дать спортсменке второй балл штрафа. У судей в этом сезоне случались куда более критичные косяки, а применительно к Валиевой, да ещё и в Казани, это выглядело бы куда более естественно, нежели «-2» и рухнувшая вторая оценка, как следствие.

Никаких протестов в этом случае точно ни от кого не последовало бы, правила это исключают. Соответственно, Камила с более высокой второй оценкой могла оказаться второй за Соней Муравьёвой, что выглядело бы совершенно нормально и не унизительно.

Допустить, что судейские оценки Валиевой случились потому, что судьи внезапно и единогласно стали невероятно беспристрастными, можно разве что в горячечном бреду. Такого просто не бывает. Изменить вектор собственного восприятия они могли, как мне кажется, лишь в том случае, если получили чёткие распоряжения на этот счёт.

Если так, то это означает, что Валиева перестала быть неприкасаемой, и её опустили на землю. Жёстко так опустили, показательно», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.