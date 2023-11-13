Рудковская — об Александре Плющенко: хотим, чтобы наш сын попал на несколько Олимпиад

Известный продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о перспективах своего сына Александра Плющенко, ставшего победителем командных юношеских соревнований «Битва школ» по второму спортивному разряду.

«Мы довольны тем, как выступил Саша. Рабочий нормальный прокат, на тройном лутце был недокрут, хотя на разминке он его сделал и готовил в прокате. Сейчас у него контент со всеми тройными прыжками. Вчера на «Битве школ» была хорошая организация, всё было хорошо. Он выиграл объективно и по делу. Контент будем усиливать. Всему своё время.

Напоминает ли молодого Плющенко? Саша достаточно стабилен. Уже вторые соревнования откатал чисто, он любит кататься в шоу, очень артистичен. Саша получает удовольствие и поёт вместе с Майклом Джексоном, получает удовольствие от прокатов. Для меня как продюсера очень важно, что он не только спортсмен, но и шоумен на льду. Мне нравится, что наш сын получает удовольствие от соревнований.

Как мама я, конечно, переживаю, поэтому прокаты смотрю в повторе и на соревнования не езжу. У Саши есть талисман, мой средний сын — Николай. Тоже помогает его настроить.

Ребёнку 10 лет, и он прыгает все тройные прыжки. Сейчас надо усиливать контент и много работать. Папа не перегибает, у него своё видение процесса. Он считает, что медленно и верно идём к цели. Мы никуда не торопимся, у нас долгий забег на длинную дистанцию. Нам неинтересно, чтобы наш ребёнок в 15-16 лет закончил карьеру. Наш фокус, чтобы Саша прошёл долгий спортивный путь, хотя бы полпути, которого прошёл его отец. Мы хотим, чтобы наш сын попал на несколько Олимпиад и показал высочайший уровень. Это наша цель и мечта, как и у любого спортсмена в спорте наивысших достижений. У нас свой стратегический план. Мы чётко следуем ему. Саша — трудяга и очень харизматичный мальчик, за него вчера пришло поболеть много поклонников и посмотреть много журналистов! Рекорд по численности, поэтому груз ответственности очень большой. Надеюсь, что Саша сможет с помощью нашей поддержки с Евгением с ним справиться. Верим в него и помогаем во всём и как родители, и как наставники», — приводит слова Рудковской Metaratings.