Владимир Морозов высказался о подготовке к ОИ-2022

Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, поделился воспоминаниями о выступлении на Олимпиаде 2022 года.

«Две недели готовились — это было неплохо и пошло на пользу. Когда ты 10 раз откатал на основной арене произвольную чисто, то ты выходишь на старт и знаешь, что 11-й раз тоже прокатаешь чисто», — сказал Морозов в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Напомним, 13 ноября Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры. Российские спортсмены стали обладателями серебряных медалей на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане в командном турнире, а также выиграли серебро на Олимпийских играх — 2022 в Пекине в парном катании. Также на счету Тарасовой и Морозова две серебряных и одна бронзовая награда чемпионатов мира. Тарасовой сейчас 28 лет, а Морозову — 31 год.