Морозов объяснил, почему они с Тарасовой не завершили карьеру после ОИ-2022

Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, почему они не завершили карьеру после Олимпийских игр 2022 года, где они стали серебряными призёрами.

«Я просил в прошлом году, чтобы ещё один год мы покатались. Мне хотелось после Олимпиады покататься. Женю не пришлось долго уговаривать. Я попросил: «Жень, давай покатаемся ещё годик, покайфуем на соревнованиях. Без нервотрёпки, без какого-то напряжения. И она сказала да», — сказал Морозов в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Напомним, 13 ноября серебряные призёры Олимпийских игр 2018 и 2022 года по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры.