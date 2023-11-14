Мама Муравьёвой запретила публиковать посты о фигуристке в соцсетях академии Плющенко

Мама российской фигуристки Софьи Муравьёвой обратилась к администраторам соцсетей академии Плющенко с требованием не публиковать посты о своей дочери. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале академии в ответ на просьбу болельщицы в комментариях разместить поздравление фигуристки с победой на этапе Гран-при России.

«Сразу отвечу. Что поста про Муравьёву здесь не будет. По требованию её официального представителя в лице её мамы. Если вы заметили, после контрольных прокатов все мои публикации о спортсменке были удалены. Маму не устраивает, как в официальных аккаунтах представляют её дочь. Принято решение администрацией, что публикаций не делаю. Сама спортсменка также давно против съёмок.

Главный тренер и руководство, конечно, поздравят спортсменку. И в соцсетях тоже. Спасибо за понимание. Соню я всегда любила. И писала самые искренние посты», — говорится в сообщении администратора канала.