Лакерник объяснил подход к судейской бригаде после проката Валиевой на ГП в Казани

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал, зачем подходил к судейской бригаде после проката Камилы Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Возник спорный вопрос: какие прыжки вылетают во второй «лишней» комбинации Валиевой: 3Lz+3T+2A? По логике только 2А, т.к. именно он превращает каскад в комбинацию, однако в руководстве для технических бригад написано, что «в произвольной программе может быть только одна комбинация прыжков. Если спортсмен исполняет в программе две комбинации, во второй из них будет засчитан только первый прыжок. Например, первая комбинация 3T+2A+SEQ, вторая комбинация 3S+1A*+2T* +REP или 3S+2T*+1A*+REP. Такое решение и было принято технической бригадой», — цитирует Лакерника «Известия».

Напомним, Камила Валиева завершила соревнования в Казани на четвёртом месте.

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