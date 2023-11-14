Евгения Тарасова: мы не прощаемся, а говорим вам до свидания! И ждём вас на шоу

Фигуристка Евгения Тарасова, выступавшая в паре с Владимиром Морозовым, прокомментировала завершение спортивной карьеры пары и поблагодарила тренеров, консультантов и болельщиков.

«Друзья, наш соревновательный путь действительно подошёл к концу, и нам хочется выразить слова благодарности всем тренерам, наставникам, консультантам и тем, кто работал с нами на протяжении этой долгой спортивной жизни! Огромное спасибо вам за ваш вклад в нашу жизнь! Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку и веру в нас! Мы не прощаемся, а говорим вам до свидания! И ждём вас на шоу», – написала фигуристка в своём телеграм-канале.

Напомним, 13 ноября 2023 года двукратные серебряные призёры Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры.